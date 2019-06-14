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Путин пригласил участников ШОС в Россию на 75-летие Победы

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (16)
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Вместе с партнерами из СНГ, планируется организовать масштабную программу торжественных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, выступая нас саммите в Бишкеке, пригласил всех участников саммита ШОС на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам президента, Россия придает большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии 20 века. Вместе с партнерами из СНГ, планируется организовать масштабную программу торжественных мероприятий. Путин предложил всем государствам ШОС принять участие в этой работе.

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К этому мероприятию может подключиться и молодежный совет ШОС.

В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), еще шесть стран – партнеры по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (16)
Теги:
День победы, День Победы, ВОВ, Саммит ШОС в Бишкеке, ШОС, ШОС, путин



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