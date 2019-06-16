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Обломки разрушенного здания

Наследие в руинах: в Афганистане обрушилась башня возрастом 2000 лет – видео

CC0 / pixabay
В мире
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Изначально Форт Газнайн имел 36 башен, 14 из них были разрушены войной, погодными условиями, а также из-за отсутствия необходимого внимания к исторической ценности.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В афганском городе Газни прямо на глазах у местных жителей рухнул древний минарет, построенный около двух тысяч лет назад, сообщает Tolo News. По словам официальных лиц, причиной стал сильный ливень.

Общественность обеспокоена из-за уязвимости культурного наследия страны, некоторые критики заявляют, что по отношению к достопримечательности была проявлена халатность.

Изначально Форт Газнайн имел 36 башен, 14 из них были разрушены войной, погодными условиями, а также из-за отсутствия необходимого внимания к исторической ценности.

Газни до VII века был процветающим буддийским центром. В 683 году арабские армии принесли в регион ислам. В XIII веке город был разрушен монгольскими войсками Чингисхана во главе с его сыном Угэдэй-ханом. В 2013 году ЮНЕСКО признал Газни столицей исламской культуры в Азии.

Также в числе разрушенных войной достопримечательностей Афганистана — две огромные статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине. В 2001 году они были варварски уничтожены талибами. Те считали, что это языческие идолы, а значит, подлежат ликвидации.

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Теги:
культурное наследие, архитектурное наследие, Афганистан



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