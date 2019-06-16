Наследие в руинах: в Афганистане обрушилась башня возрастом 2000 лет – видео

Изначально Форт Газнайн имел 36 башен, 14 из них были разрушены войной, погодными условиями, а также из-за отсутствия необходимого внимания к исторической ценности.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В афганском городе Газни прямо на глазах у местных жителей рухнул древний минарет, построенный около двух тысяч лет назад, сообщает Tolo News. По словам официальных лиц, причиной стал сильный ливень.

Общественность обеспокоена из-за уязвимости культурного наследия страны, некоторые критики заявляют, что по отношению к достопримечательности была проявлена халатность.

A tower in the ancient Ghaznain Fort in Ghazni’s old city collapsed on Tuesday. The fort had 32 towers, most of which have collapsed over the past few years due to “inattention” by relevant government departments. pic.twitter.com/fvo9ntb3Vo — TOLOnews (@TOLOnews) 11 июня 2019 г.

Изначально Форт Газнайн имел 36 башен, 14 из них были разрушены войной, погодными условиями, а также из-за отсутствия необходимого внимания к исторической ценности.

Газни до VII века был процветающим буддийским центром. В 683 году арабские армии принесли в регион ислам. В XIII веке город был разрушен монгольскими войсками Чингисхана во главе с его сыном Угэдэй-ханом. В 2013 году ЮНЕСКО признал Газни столицей исламской культуры в Азии.

Также в числе разрушенных войной достопримечательностей Афганистана — две огромные статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине. В 2001 году они были варварски уничтожены талибами. Те считали, что это языческие идолы, а значит, подлежат ликвидации.

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