Песков: Путин и Трамп могут провести полноформатную встречу на саммите G20

Встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатную встречу перед саммитом G20. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Россия пока не получала никаких инициатив из Вашингтона.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке.

Дональд Трамп 12 июня заявил, что встретится с президентом России во время этого мероприятия.

Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. После этого прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года.