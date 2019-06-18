США начнут массово высылать нелегальных мигрантов

Проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов, заявил президент страны Дональд Трамп.

"На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, их вышлют "так же быстро, как и пришли".

Он также не упустил возможности обвинить своих противников-демократов в бездействии в вопросе контроля миграционных потоков.

Трамп отметил опыт Мексики, которая "благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу", чтобы остановить людей еще до того, как они доберутся до южной границы США.

"Гватемала готовится подписать Соглашение о "третьей безопасной стране". Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в конгрессе", — добавил президент.

Проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.

Однажды Трамп назвал нелегальных мигрантов в стране "животными" , что вызвало протест со стороны МИД Мексики. Сам американский лидер заявил, что "фейковые" СМИ намеренно пишут, что он назвал "животными" всех мигрантов. Он употребил это слово в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что "это не люди, это животные".

Кроме того, на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне он сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей. Трамп привел несколько примеров того, как американцы становились жертвами совершенных нелегалами преступлений, после чего вынул из нагрудного кармана листок и обратился к залу: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".