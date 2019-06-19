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Дональд Трамп

"Сделаем это снова": Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

© REUTERS / Mike Segar
В мире
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Дональд Трамп официально объявил о запуске своей кампании, а поддержать его более 20 тысяч человек, которые принесли с собой даже палатки.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, пишет РИА Новости.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории… Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года… Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

Данное мероприятие проходит в Amway Center во Флориде, который вмещает 20 тысяч человек. По словам самого Трампа, все билеты на мероприятие разошлись, а число заявок превысило вместимость зала более чем в пять раз.

Многие из них принесли с собой даже палатки.

О намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году заявили 26 кандидатов. От республиканцев кроме Трамп об участии в выборах объявил бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. От демократов о своем участии объявили, в том числе сенатор Колорадо Майкл Беннет, губернатор штата Монтана Стив Буллок, а также бывший вице-президент США Джо Байден.

Напомним, на президентских выборах США 8 ноября 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88 %).

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