Кабул рассчитывает, что "дорожная карта" ШОС разрешит кризис в стране

В Бишкеке на прошлой неделе прошел саммит ШОС, по итогам которого стороны подписали "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Кабул рассчитывает, что "дорожная карта" по ситуации в Афганистане, принятая лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества на прошлой неделе, окажется эффективной для разрешения кризиса в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря афганского Совета национальной безопасности Хамдулла Мохиба.

"Абсолютно. Я был на это конференции, и мы полагаем, что создание региональной коалиции для достижения мира является важным шагом вперед по сравнению с индивидуальными действиями отдельных стран", - ответил секретарь совета нацбезопасности на вопрос, надеется ли Кабул на успешную реализацию "дорожной карты".

Мохиб также приветствовал действия Китая, власти которого пытаются наладить диалог между представителями радикального движения "Талибан" и правительством Афганистана. В понедельник сообщалось, что делегация талибов во главе с заместителем лидера движения Муллой Барадаром обсудила в Китае отношения с КНР в свете возможного мирного соглашения с США.