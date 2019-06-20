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Американские ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Повышенному риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Исследователи из Университета Купера (США) рассказали о новой угрозе для посетителей пляжей, пишет РИА Новости.

Врач с анализами
CC0 / pixabay.com
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Речь идет о бактериях Vibrio vulnificus, которые могут попадать в человеческий организм и через морепродукты, и через открытые раны во время купания. Эти микроорганизмы являются смертельно опасными.

Ученые провели исследование и выяснили, что из-за глобального потепления ареал обитания этих бактерий смещается на север, так как они обитают в водах с температурой не менее 13 градусов Цельсия.

Чаще всего Vibrio vulnificus не вызывает серьезных проблем со здоровьем, но в некоторых ситуациях провоцирует развитие некротическего фасциита — инфекции, которая может привести к ампутации конечности или смерти.

Повышенному риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом.

Теги:
бактерии, отдых, Ученые



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