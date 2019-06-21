В Тбилиси тысячи радикалов пытаются прорваться в парламент, здание оцеплено

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В столице Грузии вспыхнул антироссийский митинг после инцидента в парламенте страны. Несколько тысяч собравшихся перед зданием законодательного собрания требуют отставки спикера парламента и пытаются прорваться внутрь. МВД Грузии призвало граждан покинуть площадь, сообщает Sputnik Грузия.

Митингующие периодически пытаются прорваться в здание парламента, но их удерживает кордон полиции. Протестующие швыряют в стражей порядка пластмассовые бутылки.

"Министерство внутренних дел призывает собравшихся у парламента участников акции незамедлительно прекратить нарушать закон и насилие и покинуть территорию парламента. В противном случае полиция применит предусмотренные законом средства", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Грузинские оппозиционеры подняли волну протеста после того, как в четверг утром в кресле председателя парламента Грузии отказался российский депутат, представитель Коммунистической партии Сергей Гаврилов, который прибыл в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, президентом Генассамблеи. В результате инцидента, который местные парламентарии называли протокольной ошибкой, мероприятие было сорвано, а ситуация в столице накалилась.

В настоящее время по разным оценкам на проспекте Руставели находится несколько тысяч человек. Главным требованием оппозиции является отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. На акции также было озвучено требование о проведении в стране внеочередных выборов, но исключительно по пропорциональной системе. Оппозиционеры обвинили грузинские власти в том, что они "продали родину", посадив в кресло спикер парламента российского депутата.

Сам Гаврилов уже выразил сожаления по поводу произошедшего, назвав выдвинутые против него обвинения ложными. Российский парламентарий добавил, что несмотря на акцию радикальных групп, намеченное мероприятие планируется продолжить в другом месте.