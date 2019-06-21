Пусковой крючок спущен: что произошло этой ночью в Тбилиси

После многочасового противостояния полиции удалось расчистить проспект Руставели, но спецназ остается на территории парламента.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Полиция разогнала почти всех участников акции протеста в центре Тбилиси, многих задержали из-за произошедших минувшей ночью беспорядков - в больницы были доставлены десятки человек: и манифестанты, и полицейские, сообщает Sputnik Грузия.

Напомним, на проспекте Руставели в четверг собрались тысячи человек, часть из них штурмом пошла на здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись.

Пострадали 30 участников акции и 39 полицейских, сказал советник премьера Грузии Давид Сергеенко журналистам.

К этому времени, по утверждению СМИ, задержаны около ста человек.

Скандал из-за кресла

Как уже известно, акцию оппозиции спровоцировал скандал вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова - в качестве президента ГА Межпарламентской ассамблеи православия.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, так как впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в абхазской войне против грузин.

"К сожалению, из-за поведения группы радикалов, распространяющих лживые новости, мероприятие в парламенте было сорвано. …Я никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии", - сказал Гаврилов в интервью Sputnik.

Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", в свою очередь, заявили о "протокольной ошибке", и на фоне разразившегося скандала проходившее в парламенте мероприятие, в котором участвовали представители более 20 стран, было прервано.

Демонстранты VS Парламент

У здания парламента собралось несколько тысяч человек, большинство из них – сторонники Единого Нацдвижения и "Европейской Грузии", партии, которую создали бывшие соратники Михаила Саакашвили несколько лет назад.

К антироссийским и патриотическим лозунгам очень быстро добавились требования отставки председателя парламента, глав МВД и СГБ, и досрочных парламентских выборов.

Полиции удалось сорвать множество попыток прорваться в здание, но ситуация накалялась. После нескольких предупреждений, МВД применило слезоточивый газ, резиновые пули и подтянуло водомет к зданию парламента.

К течение всей ночи на проспекте Руставели все еще продолжались столкновения, сместившись от здания парламента немного в сторону. Участники акции предприняли попытку строить баррикады из скамеек и мусорных баков прямо под окнами фешенебельного отеля Тбилиси Марриот.

Что думает Москва

Замглавы МИД России Григорий Карасин выразил возмущение из-за того, каким образом было прервано заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, в котором участвовали российские делегаты.

"С озабоченностью следили за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений. В результате их агрессивного поведения парламентарии двадцати пяти стран-участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу", - говорится в комментарии Карасина на сайте МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что Россия "настроена продолжать линию на нормализацию российско-грузинских отношений, отвечающую интересам народов обеих стран".

Будет ли продолжение?

За все семь лет пребывания у власти "Грузинская мечта" впервые была вынуждена применить настолько серьезные силовые методы для разгона акции оппозиции. Этой ночью в Тбилиси было ощущение, что "спущен пусковой крючок", настолько неконтролируемые страсти выплеснулись на улицы.

"Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?" – призывал собравшихся депутат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

По состоянию на 06.00, после многочасового противостояния полиции удалось расчистить проспект Руставели, но спецназ остается на территории парламента. Оппозиция уже анонсировала продолжение - в семь часов вечера в пятницу, на том же месте.