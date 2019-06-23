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Газовая компрессорная станция компании Укртрансгаз в городе Боярка

Последние миллионы кубометров: на Украине заявили о критическом дефиците газа

© Sputnik / Александр Мазуркевич
В мире
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Ранее депутат Верховной рады предсказал превращение украинской газотранспортной системы "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Предприятие по поставке, транспортировке и хранению природного газа "Укртрансгаз" заявило о критическом дефиците газа в хранилищах, пишет РИА Новости.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
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В настоящее время запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, а месячная потребность в топливном газе — 240 миллионов кубометров. При этом отмечается, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы предприятию на лето понадобится примерно 720 миллионов кубов газа.

В компании также сообщили, что им не удалось провести 12 тендеров на закупку газа общим объемом 880 миллионов кубометров из-за отсутствия предложений. У компании большой долг перед предыдущими поставщиками, который уже составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).

Предприятие в связи с этим заявляет, что существует реальная опасность возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской газотранспортной системы "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией. Действующие контракты на поставку и транзит газа из РФ через Украину истекают в конце года. 

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25%.

Топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым". По его мнению, цена российского газа и так завышена на 100%. Однако он не уточнил, насколько в этом случае завышена стоимость реверсного газа.

Теги:
дефицит, газ, Украина



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