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Ангела Меркель во время встречи с президентом Германии

Меркель вновь стало плохо на протокольном мероприятии

REUTERS / Reuters TV
В мире
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Ранее канцлер Германии почувствовала недомогание 18 июня, когда принимала президента Украины Владимира Зеленского.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель снова почувствовала недомогание на официальном мероприятии, сообщает телеканал N-tv.

На этот раз приступ сильной дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру поднесли стакан воды, однако она не взяла его.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Видео со встречи Меркель и Зеленского шокировало сеть
По данным телеканала, Меркель все же вылетит в Японию на саммит "Большой двадцатки".

Ранее канцлер Германии почувствовала себя плохо 18 июня, когда принимала президента Украины Владимира Зеленского. Она сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Стоявший рядом с ней Зеленский никак не отреагировал на состояние Меркель, а позднее заявил, что рядом с ним "она была в безопасности". Депутат Верховной Рады Олег Ляшко отметил, что Зеленский повел себя не по-мужски.

Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что немцы "носили бы его (президента Украины. — Прим. ред.) на руках", если бы он помог Меркель.

Сама канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам Меркель, ей полегчало после того как она выпила воды.

Теги:
Германия, политика, здоровье, Ангела Меркель



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