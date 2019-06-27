Меркель вновь стало плохо на протокольном мероприятии

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель снова почувствовала недомогание на официальном мероприятии, сообщает телеканал N-tv.
На этот раз приступ сильной дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру поднесли стакан воды, однако она не взяла его.
Ранее канцлер Германии почувствовала себя плохо 18 июня, когда принимала президента Украины Владимира Зеленского. Она сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Стоявший рядом с ней Зеленский никак не отреагировал на состояние Меркель, а позднее заявил, что рядом с ним "она была в безопасности". Депутат Верховной Рады Олег Ляшко отметил, что Зеленский повел себя не по-мужски.
Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что немцы "носили бы его (президента Украины. — Прим. ред.) на руках", если бы он помог Меркель.
Сама канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам Меркель, ей полегчало после того как она выпила воды.