Меркель вновь стало плохо на протокольном мероприятии

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель снова почувствовала недомогание на официальном мероприятии, сообщает телеканал N-tv.

На этот раз приступ сильной дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру поднесли стакан воды, однако она не взяла его.

По данным телеканала, Меркель все же вылетит в Японию на саммит "Большой двадцатки".

Ранее канцлер Германии почувствовала себя плохо 18 июня, когда принимала президента Украины Владимира Зеленского. Она сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Стоявший рядом с ней Зеленский никак не отреагировал на состояние Меркель, а позднее заявил, что рядом с ним "она была в безопасности". Депутат Верховной Рады Олег Ляшко отметил, что Зеленский повел себя не по-мужски.

Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что немцы "носили бы его (президента Украины. — Прим. ред.) на руках", если бы он помог Меркель.

Сама канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам Меркель, ей полегчало после того как она выпила воды.