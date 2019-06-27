В центре Туниса подорвались двое террористов-смертников

Один взрыв произошел рядом с посольством Франции, второй - у здания управления по борьбе с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса, передает арабский телеканал "Аль-Хадас".

Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.

По информации "Аль-Хадас", в результате взрывов один полицейский погиб, еще несколько полицейских и гражданских получили ранения.

Пострадавшими на настоящий момент числятся 5-9 человек.