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Полицейские на месте теракта в центре Туниса

В центре Туниса подорвались двое террористов-смертников

REUTERS / Zoubeir Souissi
В мире
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Один взрыв произошел рядом с посольством Франции, второй - у здания управления по борьбе с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса, передает арабский телеканал "Аль-Хадас".

Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.

По информации "Аль-Хадас", в результате взрывов один полицейский погиб, еще несколько полицейских и гражданских получили ранения.

Пострадавшими на настоящий момент числятся 5-9 человек.

Теги:
Террористы, взрыв, полицейский, Тунис



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