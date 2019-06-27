Какой ущерб нанесет Грузии потеря российских туристов – прогноз Нацбанка

Двадцать первого июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии подсчитал, сколько денег потеряет страна из-за ожидаемого сокращения туристического потока из России. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов", — говорится в заявлении банка.

Грузинский лари продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. Официальный курс на 27 июня — 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5% ниже курса на среду.

В Национальном банке напомнили, что в стране действует плавающий курс валюты. В публикации отмечается, что на курс действуют различные внешние и внутренние факторы, в том числе ожидания.

"Соответственно, информация о возможном сокращении туристического потока из России, влияет и на валютный рынок", — говорится в сообщении.

Помимо этого, обесценивание нацвалюты влияет на импорт и экспорт.

"В таких ситуациях продажа иностранной валюты национальным банком лишь перенесет на время коррекцию, и масштабы окончательного обесценивания будут большими", — заявили в банке.

В Тбилиси 20 июня оппозиционеры начали акцию протеста в связи с тем, что утром того дня в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ, член Компартии Сергей Гаврилов. Он приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, однако мероприятие было сорвано.

Митинг перерос в беспорядки, в результате которых пострадали более 200 человек — и манифестанты, и полицейские. Глава парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее мнению, Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в Грузии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что столкновения в Тбилиси — результат внутриполитической борьбы в Грузии, и выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

После заявлений Зурабишвили Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения.

В прошлом году россияне составили пятую часть туристов в Грузии.