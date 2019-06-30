В Афганистане восемь человек стали жертвами атаки талибов

ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Восемь членов независимой избирательной комиссии погибли в результате атаки боевиков движения "Талибан"* в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу комиссии в провинции Кандагар Хашима Дуррани.

По данным телеканала, атака талибов произошла в районе Маруф провинции Кандагар ночью в субботу.

Также, как сообщает агентство Синьхуа, ночью в субботу талибы совершили нападение на военный пост в провинции Фарах, восемь сотрудников службы безопасности погибли, десять пострадали.

Напомним, в марте в Афганистане члены радикального движения "Талибан" напали на кортеж первого вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума. Один из телохранителей погиб, вице-президент не пострадал.

"Талибан"* - запрещенное в РФ и ряде государств движение.