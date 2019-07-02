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Протесты в Гонконге

В Гонконге продолжаются протесты: парламент приостановил работу

REUTERS / Thomas Peter
В мире
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Здание законодательного собрания подверглось штурму и серьезным повреждениям со стороны противников рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. 

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В ближайшие две недели все заседания, запланированные в парламенте Гонконга отменены, сообщает РИА Новости.

Напомним, что здание законодательного собрания подверглось штурму и серьезным повреждениям со стороны противников рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. 

© Sputnik .
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Как ожидается, реконструкция и восстановление здание займут продолжительное время. Поэтому заседания парламента провести не удастся. По сообщениям, никто из сотрудников службы охраны здания не пострадал.

Протестная акция прошла вчера у здания парламента. Протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции утром собрались у здание законодательного собрания. Отмечается, что они веси себя довольно агрессивно.

Уже к вечеру демонстранты стали брать здание штурмом, а затем проникли внутрь, устроив настоящий погром внутри. 

Теги:
Гонконг, Парламент, погром, протесты, протест, штурм, экстрадиция



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