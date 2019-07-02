В Гонконге продолжаются протесты: парламент приостановил работу

Здание законодательного собрания подверглось штурму и серьезным повреждениям со стороны противников рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В ближайшие две недели все заседания, запланированные в парламенте Гонконга отменены, сообщает РИА Новости.

Напомним, что здание законодательного собрания подверглось штурму и серьезным повреждениям со стороны противников рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

Как ожидается, реконструкция и восстановление здание займут продолжительное время. Поэтому заседания парламента провести не удастся. По сообщениям, никто из сотрудников службы охраны здания не пострадал.

Протестная акция прошла вчера у здания парламента. Протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции утром собрались у здание законодательного собрания. Отмечается, что они веси себя довольно агрессивно.

Уже к вечеру демонстранты стали брать здание штурмом, а затем проникли внутрь, устроив настоящий погром внутри.