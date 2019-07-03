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Квентин Тарантино

"Я подошел к концу": Квентин Тарантино думает о завершении карьеры

© AFP 2018 / ALBERTO PIZZOLI
В мире
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После завершения карьеры, оскароносный режиссер будет писать книги и театральные пьесы.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Квентин Тарантино заявил в интервью журналу GQ Австралия о том, что намерен завершить свою режиссерскую карьеру.

"Думаю, что я подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа. Сейчас я вижу себя автором книг о кино и театральных пьес, так что бросать творчество я совершенно не планирую. Просто мне кажется, что я дал кино все, что должен был ему дать", - заявил известный режиссер.

По его словам, он собирается дождаться выхода "Однажды в Голливуде" и если он будет принят хорошо, то он не стане снимать десятый фильм и закончит карьеру на пике славы.

Напомним, премьера кинофильма с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби "Однажды в Голливуде" состоялась в мае на Каннском фестивале. 

Фильм, снятый оскароносным режиссером, рассказывает о событиях 1969 года, произошедших в Голливуде. По сценарию актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются пробиться в киноиндустрию.

 

 

Теги:
фильмы, фильм, Оскар, знаменитости, голливуд, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино



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