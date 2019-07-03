На митинге в Бишкеке сторонники Атамбаева потребовали отставки правительства

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Бишкеке прошел митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в нем приняли участие порядка 1 500 человек, передает Sputnik Кыргызстан.

Акция протеста состоялась около здания, где расположен штаб Атамбаева и подконтрольный ему телеканал "Апрель".

Митингующие потребовали отставки правительства и руководства государственного комитета национальной безопасности. Они настаивают на создании "правительства народного доверия" и реформе правоохранительных органов.

Также в списке требований — "сокращение расходов на содержание госаппарата" и приход к власти новых лидеров. В случае невыполнения этих требований организаторы митинга обещают устроить массовые акции протеста по всей стране, требовать отставки президента и роспуска парламента.

Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными.