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В Бишкеке состоялся митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева

На митинге в Бишкеке сторонники Атамбаева потребовали отставки правительства

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В конце июня Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Бишкеке прошел митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в нем приняли участие порядка 1 500 человек, передает Sputnik Кыргызстан.

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Акция протеста состоялась около здания, где расположен штаб Атамбаева и подконтрольный ему телеканал "Апрель".

Митингующие потребовали отставки правительства и руководства государственного комитета национальной безопасности. Они настаивают на создании "правительства народного доверия" и реформе правоохранительных органов.

Также в списке требований — "сокращение расходов на содержание госаппарата" и приход к власти новых лидеров. В случае невыполнения этих требований организаторы митинга обещают устроить массовые акции протеста по всей стране, требовать отставки президента и роспуска парламента.

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Пресс-служба ЖК, Нурис Алымбаев, Султан Досалиев
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Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными. 

Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бишкек, Кыргызстан



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