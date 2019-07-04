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Facebook, Instagram и WhatsApp поразил глобальный сбой

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
В мире
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На данный момент все проблемы решены, пользователи уже могут отправлять сообщения и грузить картинки в свои социальные сети.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Facebook, Instagram и WhatsApp поразил глобальный сбой - пользователи не могли отправлять или получать изображения и видео, сообщает RT.

Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве. Технические неполадки зафиксировали в России и некоторых европейских странах.

"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении Facebook в микроблоге в Twitter.

Об устранении проблем сообщил и Instagram. 

По словам руководителя направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур IT-компании КРОК Рената Сайфутдинова, среди наиболее распространенных причин можно назвать проблемы с работоспособностью дата-центров, например связанные с инженерными системами или недостаточным резервированием.

По его мнению, часто причиной подобных неполадок могут стать выход из строя оборудования или программные сбои, вирусные и DDoS-атаки.

Согласно карте сервиса, больше всего обращений поступало из США, Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Чехии, Австрии, Хорватии, Польши, Украины и Белоруссии. В России о проблемах сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске, Иркутске и Хабаровске.

Теги:
мир, мир, сбой в системе, соцсети, Социальная сеть, Instagram, Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, facebook, WhatsApp, WhatsApp



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