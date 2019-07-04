ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Знаменитая телеведущая и звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко вышла замуж за музыканта Влада Топалова, об этом стало известно в Instagram пары.

Согласно источникам, скромная свадьба на 30 человек прошла в городке Сорренто.

Instagram Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в Италии - фото

Естественно, свадьба такой яркой пары не могла пройти без каких-то недоразумений. Незадолго до свадьбы Топалов сообщил, что потерял праздничный костюм - его чемодан пропал в аэропорту. Однако певец не расстроился, а попросил помощи у своих поклонников.

Instagram Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в Италии - фото

По словам самой Регины, перед свадьбой она очень нервничала.

"Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика. Могла ли я, девчонка из поселка Котовского, мечтать об этом????!!!! Могла и намечтала!", - написала она в Instagram.

Топалов и Тодоренко познакомились на репетиции спектакля "Заложи жену в ломбард".

Впервые слухи о романе Влада и Регины возникли зимой 2018 года, а затем в сети появились снимки селебрити с отдыха на Байкале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Май 2019 в 8:04 PDT

Затем Регина опубликовала в микроблоге романтичную фотографию из путешествия по Лондону, на которой была с Владом, а уже 25 июля 2018 года Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке, 25 октября прошлого года расписались.

Спустя полтора месяца на свет появился их сын Майкл.