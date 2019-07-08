Туристов из Узбекистана с паспортами РФ не пустили в Мексику

Дипломаты считают, что у тех, кто прилетел из Узбекистана, российские паспорта вообще могут быть фальшивыми.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Прибывших в Мексику туристов из Узбекистана не пропустили на пограничном контроле, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Мехико.

Известно, что несколько человек с паспортами РФ, в числе которых четыре человека из Узбекистана, прилетели в мексиканский Канкун, но не были пропущены. По словам дипломатов, у тех, кто прилетел из Узбекистана, российские паспорта вообще могут быть фальшивыми.

"Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной ", - сказали в посольстве.

На данный момент выясняются точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

За последние дни это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна.

По словам дипломатов, у россиян профиль не соответствует туристам: прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

Несколько человек попали в "черный список": им был запрещен въезд в Мексику.