Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского внешнеполитического ведомства о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

"Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации". Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели", — написала Симоньян на своем Telegram-канале.

Она напомнила, как МИД Великобритании "стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей".

"Или как Бибиси пытались найти "русский след" — хоть какой-нибудь, хоть завалящий — на протестах "желтых жилетов" в Париже. Редакция требует крови, че", — заключила она.

Пятого июля Симоньян сообщила, что МИД Великобритании отказал в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне — якобы не осталось свободных мест.

Российское посольство в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль британские парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.

Весной прошлого года государственный медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала. Семь из них были привязаны к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир канала по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась, как есть".

В декабре регулятор объявил об итогах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.