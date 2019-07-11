Страшный пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах - видео

Пользователи в соцсетях распространяют ужасные видео, на которых теплоэлектростанция объята огнем.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Подмосковье горит Северной ТЭЦ на Осташковском шоссе. Об этом сообщил канал RT в Telegram.

Пламя бушует около пересечения Волковского и Осташковского шоссе. Огонь виден из многих районов Москвы.

Источники говорят, что пожар начался на газовой заправке возле ТЭЦ. По некоторым данным , высота пожара - более 50 метров.

Строительство Северной ТЭЦ началось в декабре 1970-го.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992-м. Суммарная мощность станции 1060 МВт. Основное топливо, используемое на станции, — природный газ.

Сейчас к месту стянуты силы МЧС.