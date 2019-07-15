Кортеж Зеленского устроил ДТП с автобусами с детьми

Кортеж направлялся в Киев, но самого Владимира Зеленского в нем не было, он улетел на самолете.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Из-за обгона автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 14 июля в Запорожской области, пассажиры автобусов не пострадали.

"Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия - обгон колонны легковыми авто", - говорится в сообщении.

По словам издания, обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и автобус службы безопасности президента.

Известно, что кортеж направлялся в Киев, но самого Зеленского в нем не было, он улетел на самолете.