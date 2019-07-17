В 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Выдача бумажных паспортов в России должна завершиться в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Максима Акимова.

"По мере увеличения с 1,1 тысячи до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу, подчеркиваю, выдачу паспортов старого образца", - заявил Акимов журналистам.

Он заверил, что те, кто не захочет менять бумажные паспорта, в том числе в силу своих убеждений, могут продолжить использовать их без лишних проблем и обязательств.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна перейти на цифровые паспорта к 2024 году, однако во время совещания по внедрению электронного удостоверения личности возникло предложение ввести электронный документ на два года раньше. Глава правительства согласился рассмотреть такую инициативу.

Медведев подчеркнул, что цифровые персональные данные граждан должны быть надежно защищены от взлома.