Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.
"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано", — говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ.
В связи с печальным событием будет приспущен флаг агентства.
Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе в СМИ появлялись публикации о намерении Юкии Амано уйти в отставку, соответствующее заявление должно было быть объявлено в понедельник.
Юкия Амано занял пост гендиректора МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.
Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.
Амано специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.
МАГАТЭ была создана в 1957 году для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.