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Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

© AFP 2018 / JOE KLAMAR
В мире
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Юкия Амано занял пост гендиректора МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. 

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано", — говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ.

В связи с печальным событием будет приспущен флаг агентства.

Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе в СМИ появлялись публикации о намерении Юкии Амано уйти в отставку, соответствующее заявление должно было быть объявлено в понедельник.

В Вене состоялась встреча президента Академии наук Республики Узбекистан Бехзода Юлдашева с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкией Амано
© МИД Узбекистана
Гендиректор МАГАТЭ ознакомится с проектом АЭС в Узбекистане
Секретариат МАГАТЭ также поделился одним из последних размышлений Амано, которое он хотел включить в свое обращение к Совету управляющих по поводу своей отставки. Амано выразил благодарность государствам-участникам МАГАТЭ и сотрудникам агентства за те результаты, которые удалось достичь за последнее десятилетие.

Юкия Амано занял пост гендиректора МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.

Амано специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.

МАГАТЭ была создана в 1957 году для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Теги:
Япония, атомная энергетика, смерть, МАГАТЭ



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