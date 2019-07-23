Пожар в палаточном лагере под Хабаровском: погибла одна девочка

Данный лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" установили стихийно, а детям устраивали вечеринки в стиле "Властелина колец" с огромными кострами.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В детском лагере на курорте "Холдоми" под Хабаровском произошла трагедия: в палаточном лагере вспыхнул пожар, погибла одна девочка 2008 года рождения, сообщает РИА Новости.

Ночью в СМИ появилась информация о том, что погиб второй ребенок, однако все трое детей, которые находятся в реанимации с ожогами после пожара, живы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

"Мы не подтверждаем эту информацию. Все дети живы, ими занимаются врачи. Делается все для сохранения их жизней", - сказала Томченко.

Всего в лагере было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находится в шоковом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

СМИ пишут, что данный лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" установили стихийно, а детям устраивали вечеринки в стиле "Властелина колец" с огромными кострами.