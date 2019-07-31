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во время тушения природных лесных пожаров

Авиагруппировка Минобороны РФ вылетела в Сибирь для борьбы с пожарами

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Министерство обороны России направило в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Авиагруппировка Минобороны РФ вылетела в Сибирь для борьбы с пожарами, пишет RT со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства.

Для тушения лесных пожаров по поручению Владимира Путина Министерство обороны России направило в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Экипаж получил инструктаж и совершил предполетную подготовку. 

Обращается внимание на то, что эти летчики не раз тушили природные пожары в регионах России.

Площадь лесных пожаров в России достигла почти трех миллионов гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Теги:
Сибирь, пожар, Минобороны РФ, Россия



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