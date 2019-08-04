В США произошла стрельба в торговом центре в Техасе, есть погибшие

Стрелком оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос, который перед трагедией опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В субботу в на западе Техаса в США произошла стрельба в торговом центре, погибли 20 человек, ранены 26, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в торговом центре Walmart, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. По словам представителя полиции, при задержании силовикам не пришлось применять оружие. Примечательно, что данный ТЦ находится рядом с американо-мексиканской границей. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.

А стрелком оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос, который перед трагедией опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.

"Он хотел крови, должно быть, планировал это", - рассказал Кендалл Лонг, который стал свидетелем стрельбы. По его словам, когда люди начали убегать, было слышно, будто он стреляет все быстрее, чтобы суметь ранить больше людей.

По словам Лонга, Эль-Пасо считался одним из наиболее безопасных городов в США, однако после стрельбы в торговом центре, по всей видимости, все изменилось.

"Насколько я понимаю, это был самый безопасный город в Америке... Это все сейчас меняет", - сказал он.

"Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды, и собирались расплатиться, но моя мама услышала, как будто кто-то выполнял строительные работы, ударяя по стене или что-то подобное... Мы собирались расплатиться, и, когда она оглянулась, она сказала, что на самом деле это стрельба. Пригнитесь, пригнитесь, сказала она моему младшему брату и мне. Я схватила маму за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход", - рассказала еще один очевидец происшествия, Бритни Лечуга.

По словам девушки, в торговом центре было "много детей, которые не могли найти своих родителей, все кричали, все были в шоке, не зная что делать, пытаясь спрятаться под одеждой".