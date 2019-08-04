Умер артист Вилли Токарев

Музыканту было 84 года, последние дни он лежал в больнице.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Умер народный артист России Вилли Токарев, сообщает "Эхо Москвы".

По словам издания, ведущий радиостанции Николай Тамразов узнал об этом от семьи певца.

Музыканту было 84 года.

Напомним, Вилли Токарев - советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Там он был разнорабочим, почтальоном, таксистом и др., потом стал петь. В 1979 году вышла первая пластинка "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была замечена, в 1981 году — "В шумном балагане", которая принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.

В 1989 году Вилли Токарев прилетел с концертами по всему Советскому Союзу, они прошли с оглушительным успехом. Год спустя он повторил гастроли.

Уже в 90-е артист переехал в Москву и стал почетным жителем Таганкского района в 2006 году.