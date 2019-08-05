Узбекистанцы не пострадали при стрельбе в США

В Техасе произошла стрельба в супермаркете, в Огайо и Чикаго. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, по состоянию на 5 августа в списках жертв и пострадавших не чистятся граждане Узбекистана.
В субботу в на западе Техаса в США произошла стрельба в торговом центре, погибли 20 человек, ранены 26. Затем стрелок объявился в городе Дейтон штата Огайо. По данным СМИ, погибли десять человек, включая нападавшего, а 16 пострадали.
Изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости граждан и предпринимателей разделят на 3 основных этапа. В проекте также закон об усилении ответственности должностных лиц за причинение вреда гражданам в связи с незаконным изъятием земельных участков.