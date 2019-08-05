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Машины полиции на месте стрельбы в Дейтоне, штат Огайо

Узбекистанцы не пострадали при стрельбе в США

AP Photo / John Minchillo
В мире
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Сразу несколько случаев массового расстрела мирных жителей зафиксировано в Техасе, Огайо и Чикаго.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Среди пострадавших в трагических инцидентов США отсутствуют граждане Узбекистана, сообщает в  МИД республики.

Трагедия в Техасе
Associated Press, Ruptly
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В Техасе произошла стрельба в супермаркете, в Огайо и Чикаго. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, по состоянию на 5 августа в списках жертв и пострадавших не чистятся граждане Узбекистана.

В субботу в на западе Техаса в США произошла стрельба в торговом центре, погибли 20 человек, ранены 26. Затем стрелок объявился в городе Дейтон штата Огайо. По данным СМИ, погибли десять человек, включая нападавшего, а 16 пострадали.

Теги:
трагедия, оружие, выстрел, жертвы, стрельба, США, США



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