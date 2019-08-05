Узбекистанцы не пострадали при стрельбе в США

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Среди пострадавших в трагических инцидентов США отсутствуют граждане Узбекистана, сообщает в МИД республики.

В Техасе произошла стрельба в супермаркете, в Огайо и Чикаго. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, по состоянию на 5 августа в списках жертв и пострадавших не чистятся граждане Узбекистана.

В субботу в на западе Техаса в США произошла стрельба в торговом центре, погибли 20 человек, ранены 26. Затем стрелок объявился в городе Дейтон штата Огайо. По данным СМИ, погибли десять человек, включая нападавшего, а 16 пострадали.