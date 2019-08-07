Спецназовцы ворвались в дом Атамбаева – видео

Ранее Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ, сообщила на своей странице в Facebook советник на общественных началах Кундуз Жолдубаева.

"Срочно!!! Спецназ в Кой-Таше!" — написала она.

По данным пресс-службы МВД республики, в Кой-Таш выехала следственно-оперативная группа, пишет Sputnik Кыргызстан.

В соцсетях появились ролики с места событий, где видно, что спецназ ворвался на территорию дома бывшего президента. Идет стрельба. По все видимости, стреляют резиновыми пулями. Над домом летает вертолет.

Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией.

Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший глава государства может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.