Честное генеральское: как Атамбаева уговаривали сдаться – видео

Бывший президент Кыргызстана был задержан в четверг в ходе второго штурма.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Сети появилось видео переговоров замминистра внутренних дел Кыргызстана Курсана Асанова со сторонниками бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Асанов стоит в доме возле решетчатой двери и обращается к советнице Атамбаева Кундуз Жолдубаевой с просьбой передать оружие, пишет Sputnik Кыргызстан. Взамен министр обещает, что бывшего главу государства вывезут невредимым и дает "генеральское слово".

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в ходе второго штурма. Экс-президента увезли из резиденции в Бишкек по объездной дороге — сторонники пытались его отбить.

Первая попытка задержания произошла вечером 7 августа и оказалась неудачной, спецназ получил отпор.

По последним данным, за два дня пострадали 85 человек, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.