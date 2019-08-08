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Честное генеральское: как Атамбаева уговаривали сдаться – видео

Sputnik
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Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (12)
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Бывший президент Кыргызстана был задержан в четверг в ходе второго штурма.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Сети появилось видео переговоров замминистра внутренних дел Кыргызстана Курсана Асанова со сторонниками бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Асанов стоит в доме возле решетчатой двери и обращается к советнице Атамбаева Кундуз Жолдубаевой с просьбой передать оружие, пишет Sputnik Кыргызстан. Взамен министр обещает, что бывшего главу государства вывезут невредимым и дает "генеральское слово".

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в ходе второго штурма. Экс-президента увезли из резиденции в Бишкек по объездной дороге — сторонники пытались его отбить. 

Первая попытка задержания произошла вечером 7 августа и оказалась неудачной, спецназ получил отпор.

По последним данным, за два дня пострадали 85 человек, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.

Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (12)
Теги:
Видео, Кыргызстан, переговоры, Алмазбек Атамбаев



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