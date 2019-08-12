"Потенциально опасный" астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле

Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. "Потенциально опасный" астероид пролетит недалеко от Земли в конце августа, сообщает NASA.

Космический объект превышает по размерам пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 равен 160 метрам, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новый перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом называется гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке экспертов агентства, это может случится 9 сентября 2019 года.

Возможность такого происшествия — один шанс из семи тысяч. В настоящее время астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.