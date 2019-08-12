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Звезды с борта МКС

"Потенциально опасный" астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле

© Foto: NASA
В мире
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Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. "Потенциально опасный" астероид пролетит недалеко от Земли в конце августа, сообщает NASA.

© Foto: Suavi Lipinski/Insight Investment Astronomy Photographer Of The Year 2019
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Космический объект превышает по размерам пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 равен 160 метрам, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новый перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

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Наиболее близким по дате инцидентом называется гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке экспертов агентства, это может случится 9 сентября 2019 года.

Возможность такого происшествия — один шанс из семи тысяч. В настоящее время астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Теги:
Космос, астероид, Земля



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