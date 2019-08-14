Власти Таджикистана принимают меры для снижения цен на мясо

Производителям предоставят льготы на импорт всех видов племенного скота и поставку кормов.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Правительство Таджикистана освободит от НДС и таможенных пошлин корма для домашнего скота и все виды племенного скота, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местное телеграфное агенство.

По мнению властей, такие меры снизят расходы на производство и повлияют на цены для обычных потребителей.

Сейчас средняя цена за килограмм говядины на рынках Душанбе достигает примерно 52 сомони (5,5 $). Баранину можно найти за 50 сомони (5,2 $), курицу – 23 сомони (2,4 $).

Недавно создатель сети супермаркетов в Узбекистане Зафар Хашимов рассказал о ценообразовании на мясо.

Создатель сети супермаркетов отмечает, что качество и стоимость мяса сильно зависит от того, с какой части туши получена та или иная вырезка, как она извлечена, очищена и от многих других факторов. Он также объяснил, что довольно высокие цены на филе и контрфиле помогают удерживать цены на "социальное мясо", которое пользуется куда большей популярностью у населения.