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Автомобили Жигули

В России могут запретить ездить на старых автомобилях

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Инициативу о запрете транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации, уже поддержали некоторые автопроизводители.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Государственной Думе Российской Федерации предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств.

© Sputnik / Алексей Филиппов
В Узбекистане планируют запретить ввоз старых автомобилей и автобусов

Данную инициативу рассматривает Минпромторг России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. О том, какие машины попадут под запрет и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.

Старые машины планируют выводить из эксплуатации с помощью "мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования граждан на приобретение нового, экологически чистого транспорта".

Подобные инициативы появляются в России очень часто, но редко, когда они становятся законами. Единственное исключение — запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет: эта норма вступит в силу в 2020 году.

Теги:
запрет, автомобиль, машина, Госдума РФ, Москва, Россия



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