В России могут запретить ездить на старых автомобилях

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Государственной Думе Российской Федерации предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств.

Данную инициативу рассматривает Минпромторг России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. О том, какие машины попадут под запрет и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.

Старые машины планируют выводить из эксплуатации с помощью "мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования граждан на приобретение нового, экологически чистого транспорта".

Подобные инициативы появляются в России очень часто, но редко, когда они становятся законами. Единственное исключение — запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет: эта норма вступит в силу в 2020 году.