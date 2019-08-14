Уволен замминистра МВД, который вел переговоры о сдаче Атамбаева

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Генерал-майор милиции Курсан Асанов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел КР. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МВД.

Распоряжение об увольнении Асанова подписал премьер-министр страны Мухамметкалый Абылгазиев.

Министерство внутренних дел провело расследование по поводу того, как Асанов выполнял свои прямые обязанности. Он должен был не допустить массовых беспорядков во время событий 7-8 августа в Кой-Таше.

В результате расследования Курсана Асанова предложили освободить от занимаемой должности за предательство интересов кыргызской милиции и в связи с утратой доверия.

Асанов принимал участие в задержании экс-президента Алмазбека Атамбаева 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. В первый день событий он вел переговоры с близкими сторонниками бывшего президента об освобождении шести спецназовцев, взятых в заложники, а на второй день вел переговоры уже с самим Атамбаевым.