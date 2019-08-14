22:04 14 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. Архивное фото

Уволен замминистра МВД, который вел переговоры о сдаче Атамбаева

Фото / пресс-служба Жогорку Кенеша
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (19)
148 0 0

В МВД Кыргызстана сообщили, что бывший заместитель главы ведомства Курсан Асанов предал интересы милиции и утратил доверие.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Генерал-майор милиции Курсан Асанов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел КР. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МВД.

Атамбаев пойдет под суд
© Sputnik
Атамбаеву грозит пожизненный срок

Распоряжение об увольнении Асанова подписал премьер-министр страны Мухамметкалый Абылгазиев.

Министерство внутренних дел провело расследование по поводу того, как Асанов выполнял свои прямые обязанности. Он должен был не допустить массовых беспорядков во время событий 7-8 августа в Кой-Таше.

В результате расследования Курсана Асанова предложили освободить от занимаемой должности за предательство интересов кыргызской милиции и в связи с утратой доверия.

Асанов принимал участие в задержании экс-президента Алмазбека Атамбаева 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. В первый день событий он вел переговоры с близкими сторонниками бывшего президента об освобождении шести спецназовцев, взятых в заложники, а на второй день вел переговоры уже с самим Атамбаевым.

Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (19)
Теги:
МВД, Бишкек, Задержание, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Прекрасное далёко", или Как проводили лето дети в СССР – фото
Как туристы из России "грабят" Грузию - видео
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054