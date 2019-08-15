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пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Дмитрий Песков назвал героями летчиков, которые посадили А-321

© Sputnik / Михаил Климентьев
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После жесткой посадки самолета все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал героями летчиков, которым пришлось совершить жесткую посадку воздушного судна на кукурузное поле в Подмосковье.

"Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира самолета и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Первые минуты после экстренной посадки самолета в Подмосковье - видео
МЧС РФ
Первые минуты после экстренной посадки самолета в Подмосковье - видео

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Судно совершило жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе девять детей.

По информации ГУМЧС по Подмосковью, всего за медицинской помощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

В пресс-службе аэродрома Раменское АО "ЛИИ им. М.М. Громова" заявили, что все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом А321 были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц.

Как добавляют в СК РФ, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги:
Дмитрий Песков, "Уральские авиалинии", Самолет



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