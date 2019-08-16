Кыргызстанцы в шоке: опубликован список арестованного имущества Атамбаева

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура распространила список арестованного имущества, ценных бумаг, акций, расчетные счета в банках Кыргызстана на имя бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и членов его семьи, передает Sputnik Кыргызстан.
Список счетов в банках: ОАО "Кыргызкоммерцбанк", ОАО "Коммерческий банк "Кыргызстан", ОАО "Оптима Банк", ЗАО "Кыргызско-швейцарский банк", ОАО "Капитал Банк", ОАО РК "Аманбанк", ЗАО АКБ "Толубай", АО "РСК Банк", ЗАО "Демир кыргыз интернэшнл банк", ЗАО "БТА Банк", ОАО "Дос-Кредобанк", ЗАО "ЭкоИсламикБанк", ОАО "Евразийский сберегательный банк", ЗАО "Банк Азии", ОАО "Бакай Банк", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк", ОАО "ФинансКредитБанк", ОАО "Айыл банк", ОАО "Росинбанк", ОАО "Банк "Бай-Тушум", ЗАО "Финка банк", ОАО "Чанг Ан Банк" и ЗАО "Банк "Компаньон".
Содержимое банковских ячеек принадлежит самому Атамбаеву, его жене, а также нескольким юридическим лицам.
Следствие имеет достаточные основания полагать, что некоторое имущество получено в результате преступных действий Атамбаева" и его близких родственников, наложен арест на имущество следующих физических и юридических лиц:
Атамбаев Алмазбек Шаршенович:
Автомобили: Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска, Mitsubishi Pajero 1997 года выпуска, Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска,
MAN 1993 года выпуска и BMW-Х53 2001 года выпуска.
А также два земельных участка и оздоровительный центр в селе Кой-Таш Аламудунского района, земельный участок в Иссык-Кульском районе, айыльный аймак Чон-Сары-Ой, многолетние насаждения, пастбище, жилой дом и земельный участок в селе Арашан Аламудунского района, многолетние насаждения в селе Кой-Таш Аламудунского района на участке Аламудун, многолетние насаждения в селе Арашан Аламудунского района на участке Татыр.
У его супруги Раисы Атамбаевой тоже арестовано имущество.
Автомобили: Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, Mercedes Benz 1994 года выпуска, ГАЗ 3110 1999 года выпуска.
А также квартира в Бишкеке по улице Московской и жилой дом в Бишкеке в переулке Новооктябрьском.
Арест наложен и на имущество юридических лиц.
ОАО Кыргызавтомаш:
- 38 нежилых помещений в Бишкеке по улице Матросова;
- шесть земельных участков в Бишкеке по улице Матросова;
- железная дорога в Бишкеке по улице Матросова;
- торговый центр в Бишкеке по улице Матросова;
- нежилое помещение в Бишкеке по улице Льва Толстого;
- 19 цехов в Бишкеке по улице Матросова;
- три квартиры в Бишкеке по улице Ибраимова;
- магазин в Бишкеке по улице Матросова;
- девять складов в Бишкеке по улице Матросова;
- резервуар в Бишкеке по улице Матросова;
- многоквартирный дом в Бишкеке в микрорайоне "Джал";
- 17 квартир в Бишкеке в микрорайоне "Джал";
- офис в Бишкеке по улице Матросова;
- нежилое помещение в Бишкеке по улице Горького.
ОАО "Медиа Форум":
- два земельных участка и одно нежилое помещение в Бишкеке по улице 7 Апреля.
- ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум":
- два незавершенных объекта и один земельный участок в Иссык-Кульском районе (Чолпон-Ата) в квартале Курортно-рекреационной зоны.
ОсОО "Апрель-ТВ":
- студия ТВ, радио, телецентр в Джалал-Абаде по улице Ленина;
- общественный фонд "Апрель";
- ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D" (Канал Ди);
- общественное объединение "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития";
- учреждение "Медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие";
- объединение юридических лиц "Ассоциация телерадиоорганизаций";
- объединение юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация "Кыргызавтомаш".
Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита.
Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.
По законам Кыргызстана, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.
Напомним, экс-президент арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО.