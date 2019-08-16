Кыргызстанцы в шоке: опубликован список арестованного имущества Атамбаева

Речь идет о крупных счетах в разных банках, автомобилях и других активах бывшего президента.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура распространила список арестованного имущества, ценных бумаг, акций, расчетные счета в банках Кыргызстана на имя бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и членов его семьи, передает Sputnik Кыргызстан.

Список счетов в банках: ОАО "Кыргызкоммерцбанк", ОАО "Коммерческий банк "Кыргызстан", ОАО "Оптима Банк", ЗАО "Кыргызско-швейцарский банк", ОАО "Капитал Банк", ОАО РК "Аманбанк", ЗАО АКБ "Толубай", АО "РСК Банк", ЗАО "Демир кыргыз интернэшнл банк", ЗАО "БТА Банк", ОАО "Дос-Кредобанк", ЗАО "ЭкоИсламикБанк", ОАО "Евразийский сберегательный банк", ЗАО "Банк Азии", ОАО "Бакай Банк", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк", ОАО "ФинансКредитБанк", ОАО "Айыл банк", ОАО "Росинбанк", ОАО "Банк "Бай-Тушум", ЗАО "Финка банк", ОАО "Чанг Ан Банк" и ЗАО "Банк "Компаньон".

Содержимое банковских ячеек принадлежит самому Атамбаеву, его жене, а также нескольким юридическим лицам.

Следствие имеет достаточные основания полагать, что некоторое имущество получено в результате преступных действий Атамбаева" и его близких родственников, наложен арест на имущество следующих физических и юридических лиц:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович:

Автомобили: Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска, Mitsubishi Pajero 1997 года выпуска, Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска,

MAN 1993 года выпуска и BMW-Х53 2001 года выпуска.

А также два земельных участка и оздоровительный центр в селе Кой-Таш Аламудунского района, земельный участок в Иссык-Кульском районе, айыльный аймак Чон-Сары-Ой, многолетние насаждения, пастбище, жилой дом и земельный участок в селе Арашан Аламудунского района, многолетние насаждения в селе Кой-Таш Аламудунского района на участке Аламудун, многолетние насаждения в селе Арашан Аламудунского района на участке Татыр.

У его супруги Раисы Атамбаевой тоже арестовано имущество.

Автомобили: Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, Mercedes Benz 1994 года выпуска, ГАЗ 3110 1999 года выпуска.

А также квартира в Бишкеке по улице Московской и жилой дом в Бишкеке в переулке Новооктябрьском.

Арест наложен и на имущество юридических лиц.

ОАО Кыргызавтомаш:

38 нежилых помещений в Бишкеке по улице Матросова;

шесть земельных участков в Бишкеке по улице Матросова;

железная дорога в Бишкеке по улице Матросова;

торговый центр в Бишкеке по улице Матросова;

нежилое помещение в Бишкеке по улице Льва Толстого;

19 цехов в Бишкеке по улице Матросова;

три квартиры в Бишкеке по улице Ибраимова;

магазин в Бишкеке по улице Матросова;

девять складов в Бишкеке по улице Матросова;

резервуар в Бишкеке по улице Матросова;

многоквартирный дом в Бишкеке в микрорайоне "Джал";

17 квартир в Бишкеке в микрорайоне "Джал";

офис в Бишкеке по улице Матросова;

нежилое помещение в Бишкеке по улице Горького.

ОАО "Медиа Форум":

два земельных участка и одно нежилое помещение в Бишкеке по улице 7 Апреля.

ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум":

два незавершенных объекта и один земельный участок в Иссык-Кульском районе (Чолпон-Ата) в квартале Курортно-рекреационной зоны.

ОсОО "Апрель-ТВ":

студия ТВ, радио, телецентр в Джалал-Абаде по улице Ленина;

общественный фонд "Апрель";

ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D" (Канал Ди);

общественное объединение "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития";

учреждение "Медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие";

объединение юридических лиц "Ассоциация телерадиоорганизаций";

объединение юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация "Кыргызавтомаш".

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.

По законам Кыргызстана, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Напомним, экс-президент арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО.