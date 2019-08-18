Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв в Кабуле

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Рамзан Кадыров в Telegram призвал к миру и выразил соболезнования семьям и родным погибших при взрыве на свадьбе в Афганистане.

"Продолжающиеся десятилетиями войны и присутствие иностранных войск привели Афганистан к национальной и государственной катастрофе" , - отметил Кадыров.

Он также напомнил о недавнем теракте в столице Афганистана, в котором погибли 14 человек, а более 150 получили увечья.

Глава Чеченской республики решительно осудил теракты. Они с каждым разом отдаляют страну от мира, согласия и единства. А без народного единства невозможен мир.

Напомним, что в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв. Инцидент произошел субботу в 22.40 по местному времени на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.

По обновленным данным число погибших возросло до до 63, а более 180 человек пострадали.

Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.