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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв в Кабуле

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Глава Чеченской республики выразил соболезнование семьям погибших в результате теракта.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Рамзан Кадыров в Telegram призвал к миру и выразил соболезнования семьям и родным погибших при взрыве на свадьбе в Афганистане.

"Продолжающиеся десятилетиями войны и присутствие иностранных войск привели Афганистан к национальной и государственной катастрофе" , - отметил Кадыров.

Он также напомнил о недавнем теракте в столице Афганистана, в котором погибли 14 человек, а более 150 получили увечья.

Глава Чеченской республики решительно осудил теракты. Они с каждым разом отдаляют страну от мира, согласия и единства. А без народного единства невозможен мир.

Скорая помощь в Афганистане, архивное фото
© AFP 2018 / RIZWAN TABASSUM
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес жизни 63 человек, более 180 ранены
Напомним, что в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв. Инцидент произошел субботу в 22.40 по местному времени на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.

По обновленным данным число погибших возросло до до 63, а более 180 человек пострадали.

Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.

Теги:
Рамзан Кадыров, Кабул, Афганистан, Афганистан, Взрыв, взрыв



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