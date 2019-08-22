В деле Атамбаева появился новый высокопоставленный фигурант

Депутата Жогорку Кенеша Республики Кыргызстан Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников в резиденции Атамбаева. Этот факт она прокомментировала в социальной сети.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Ирину Карамушкину официально уведомили о подозрении, ссылаясь на статью 244 Уголовного кодекса КР, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Карамушкина написала на своей странице в соцсети, о том, что ее подозревают в организации массовых беспорядков, однако статья 244 УК предусматривает лишь соучастие в захвате заложников.

"Якобы я раздавала деньги и специально готовила народ, чтоб они избили сотрудников и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата ЖК...Всё, вот она власть во всей красе!" - сокрушается депутат в сети Facebook.

Напомним, 7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева. По последним данным, за два дня столкновений пострадали 139 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения. Алмазбек Атамбаев был водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Позже арест продлили до 26 октября. Также арестованы несколько его сторонников.