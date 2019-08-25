Трамп заявил, что Путин наверняка будет приглашен на следующую встречу G7

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки".

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "возможно наверняка " будет приглашен на следующую встречу "большой семерки", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

По словам Трампа, лидеры стран G7 обсуждали РФ, однако американский лидер отметил, что не знает, вернется ли Россия в "большую семерку".

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".