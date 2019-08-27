Без срока давности: СК ищет латвийских карателей, виновных в геноциде

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Там погибли тысячи человек, в том числе старики, женщины и дети. Раскопки захоронений продолжаются, пишет РИА Новости.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.

© Sputnik / Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Девятнадцать имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие. Все — уроженцы или жители Латвийской ССР. В документе приводятся приметы карателей: рост, телосложение, цвет волос и глаз. Упоминается владение русским и другими языками. У некоторых указаны воинские звания, места проживания после войны. Так, Эрих Бухрот в 1945 году находился в Германии. Датируется список 1967 годом. Сведений, понесли ли каратели наказание, в документе нет.

Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. Очевидцы рассказывали, что за деревней Жестяная Горка есть четыре захоронения.

"То подразделение СД, которое дислоцировалось в Жестяной Горке, было сформировано в Риге и состояло в основном из латышей. Командовали два немецких офицера", — рассказывает Сергей Килессо.

Численность подразделения не превышала 40 человек. Создали две группы: одна выявляла сочувствующих советской власти, вторая занималась исключительно борьбой с партизанами, военными, разведчиками.

"Обе группы находились в деревне Жестяная Горка, у них были два дома, отведенные под штабы, подчинялись одному офицеру", — уточняет следователь.

Арестованных привозили в деревню Жестяная Горка как группами, так и в одиночку. Одних допрашивали, пытали, других сразу расстреливали. Тела складывали по порядку в заранее вырытые ямы, присыпали, а потом закапывали. Убийства были поставлены на поток.

Ученый-историк Дмитрий Асташкин говорит, что расстреливали практически ежедневно. "Убивали всех: мужчин и женщин, коммунистов и православных священников, взрослых и детей, русских и евреев. На допросах подвергали истязаниям. Крики жертв слышали в деревне. Видели, как избитых арестантов каратели СД ведут к месту расстрела. Ямы, в которые сбрасывали трупы, были открытыми, многие местные это запомнили", — излагает историк показания очевидцев.

Килессо подтверждает, что имена карателей, а также немецких офицеров известны.

"Преждевременно говорить о конкретных фамилиях, хотя, конечно, они уже есть", — отмечает он.

Немецкое командование не доверяло прибалтийским карателям настолько, чтобы пустить их на передовую с оружием в руках.

"Такие подразделения в тылу выполняли полицейские функции и действовали очень жестоко, причем с огромным удовольствием", — добавляет следователь.

В архивных документах есть свидетельства разных расправ. Так, зимой 1942 года каратели привели к месту казни двух девушек, блондинку и брюнетку. Одежда на них была изорвана. Их закололи кинжалами.

Килессо говорит, что карательные отряды, по сути, зачищали территорию. По его словам, в деревне Жестяная Горка и селе Черное с октября 1941-го по конец 1943 года с мирными жителями расправлялись на основании приказа немецкого командования о создании в этом районе буферной зоны, "зоны отчуждения", в которой не должно было быть никого, кто хоть как-то сочувствовал советской власти.

"Причем ширина этой зоны должна была быть очень большой: от передовой линии до Ленинграда", — уточняет он.

Как рассказал Асташкин, каратели отличались пунктуальностью, вели учет задержанных и расстрелянных. Не из любви к порядку, а с расчетом на премию, повышенные пайки.

Одна большая могила

Зачистка проводилась двумя способами. Во-первых, жителей всех окрестных деревень угоняли в Германию на работы. Только из Жестяной Горки увезли 500-600 человек. Во-вторых, расстрелы. По словам Килессо, в деревне Жестяная Горка и селе Черное находятся самые массовые захоронения.

"Раскопки еще в самом начале, но мы предполагаем, что жертв может быть порядка пяти тысяч", — говорит следователь.

Как объясняет Асташкин, цифры, фигурирующие сейчас в деле, определены по раскопкам 1947 года. "Но поднимали ведь не все тела. Копали яму три на три метра, подсчитывали кости и экстраполировали на все захоронение", — объясняет он.

© Sputnik / Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

Судебно-медицинская экспертная комиссия, указывает историк, пришла к выводу, что в ямах-могилах у Жестяной Горки зарыто не менее 2600 тел, смерть граждан была насильственной и последовала от полученных смертельных ран — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломов реберных дуг, часто множественных, причиненных какими-то тупыми предметами.

"Среди трупов обнаружены останки мужчин в возрасте от 14 до 55 лет и женщин от 18 до 60–65 лет", — добавляет он.

Эксперты тогда указывали, что ранения на трупах не были боевыми, пулевые ранения характерны для автомата "Шмайссер", в ряде случаев выстрелы в затылочную часть головы производились в упор, о чем свидетельствует копоть на костях черепа.

В районе села Черное, деревни Жестяная Горка следователи обнаруживают не только захоронения на месте расстрела, но и могильники, где тела даже не предавали земле. Палачи не утруждали себя рытьем могил.

"Трупы просто собирали и складывали по карьерам. Вся территория вокруг деревни Жестяная Горка, по сути, является одной большой могилой", — подчеркивает следователь.

Сейчас эксгумировали более 500 жертв, в том числе женщин и детей. У всех характерные повреждения на костях скелета. "А ведь мы еще не вскрыли даже половины захоронений. Мы также исследуем местность вокруг деревни Жестяная Горка и села Черное", — сообщает Килессо.

Расправы были жестокими. Яма глубиной четыре метра. Подводят жертв. Выстрелы. Следующая группа. Выстрелы. Никто не проверял, погибли ли люди, их просто закапывали. "Очевидцы рассказывали, что из этих ям-могильников сутки-двое доносились крики и плач", — говорит Килессо.

"Мы подняли 30-40 останков, у которых не хватает частей тела", — добавляет Килессо.

Можно предположить, что это следствие прижизненных пыток.

Также следователь рассказал, что обнаружено и захоронение, где, предположительно, были одни дети. Дело в том, что рост жертв — от 60 сантиметров до метра. "Таких останков было порядка полусотни. Все в одном месте. Мы не можем объяснить, почему. Вероятно, было событие, в результате которого все были расстреляны", — говорит Килессо.

Палачи могут быть живы

Объем работы, проделанный следователями, поражает: только за первый месяц вскрытия захоронений в центральный аппарат направили материалов на десять томов.

"Информации уже немало. Детальнее могут рассказать в центральном аппарате. Причем это лишь первичный материал. Основная задача, конечно, — установить преступников, потерпевших, их родственников", — уточняет Килессо.

Логичный итог расследования — выявление виновных, в том числе тех, кто ранее не фигурировал в архивах. Килессо допускает такую возможность.

© Sputnik / Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

"А почему нет? Более того, я даже не могу исключить того, что некоторые из преступников окажутся живыми до сих пор. Посмотрите кадры из Латвии, Эстонии, где счастливые люди преклонных лет, пышущие жизнью, с нацистскими флагами и в нацистской форме бегают вокруг площади и отдают нацистские приветствия. Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке", — рассуждает следователь.

Прошло 75 лет, но многие бесчеловечные преступления так и остались безнаказанными. Деревня Жестяная Горка и село Черное — лишь один из эпизодов. Почти в каждом населенном пункте Новгородской области находят новые свидетельства зверств нацистов. Хочется верить, что все, кто причастен к этому, понесут наказание, ведь у этих преступлений нет срока давности.