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Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана

Военные Афганистана отразили атаку талибов на Кундуз

© Александр Хроленко
В мире
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Исполняющие обязанности министра обороны и внутренних дел страны прибыли в Кундуз, чтобы возглавить операцию по "зачистке" окраинных районов города от боевиков.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Вооруженные силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взял его под свой контроль, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид, сообщает РИА Новости.

"Город Кундуз находится под нашим контролем… Нападение "Талибана" на Кундуз было отражено", - приводит слова Халида телеканал Tolo News в Twitter.

Представитель МВД Афганистана заявил, что исполняющие обязанности министра обороны и внутренних дел страны прибыли в Кундуз, чтобы возглавить операцию по "зачистке" окраинных районов города от боевиков.

В свою очередь телеканал 1TV сообщает со ссылкой на обновленные данные МВД, что правительственные силы ликвидировали 56 боевиков.

Ранее со ссылкой на телеканал сообщалось, что талибы напали на город Кундуз ночью в субботу с трех направлений. По информации властей и СМИ, талибы заняли ряд районов города, где проживает гражданское население. По меньшей мере три сотрудника сил безопасности Афганистана погибли, 11 пострадали в боях с талибами. Местные жители заявили, что в городе не работает связь за исключением правительственной телекоммуникационной компании Salaam. В Кундузе выросли цены на продукты, десятки жителей вынуждены покинуть свои дома.

Теги:
талиб, Афганистан, Афганистан



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