Опасность близко: ураган "Дориан" в США достиг самой высокой категории

Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Острова Абако в ближайшее время окажутся в эпицентре катастрофического урагана", - говорится в сообщении.

Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.