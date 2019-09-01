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Майами, Флорида

Опасность близко: ураган "Дориан" в США достиг самой высокой категории

© Sputnik / Г. Васильев
В мире
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Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия. 

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Острова Абако в ближайшее время окажутся в эпицентре катастрофического урагана", - говорится в сообщении.

Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия. 

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.

Теги:
природная катастрофа, катастрофа, Флорида, США, США, ураган



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