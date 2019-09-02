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Siri, завяжи мне шнурки: Nike представила новые кроссовки

Siri, завяжи мне шнурки: Nike представила новые кроссовки

Nike
В мире
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На новых кроссовках можно выбрать более плотную шнуровку для занятий спортом или цвет световых индикаторов, встроенных в подошву.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Будущее совсем близко - Nike представила новые кроссовки Adapt Huarache, на которых человек сможет завязать или развязать шнурки с помощью часов Apple или голосового помощника Siri, сообщается на официальном сайте.

Это новая версия выпущенной в 1991 году модели Nike Huarache с поддержкой технологии Nike FitAdapt.

В приложении доступны настройки по режимам: можно выбрать более плотную шнуровку для занятий спортом или цвет световых индикаторов, встроенных в подошву.

Новые кроссовки появятся в продаже в сентябре 2019 года, их стоимость пока не известна.

Теги:
Apple, гаджет, IT-технологии, обувь, Одежда, одежда, мода, мода



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