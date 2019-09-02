Премьер-министр Грузии сообщил о своей отставке

Грузинские СМИ полагают, что новым премьером Грузии может стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о своей отставке, передает Sputnik Грузия.

По словам чиновника, его цель на посту премьер-министра в 2018-м состояла в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей и превратились бы в руководство для развития страны.

По мнению Бахтадзе, рамки стратегического развития созданы, внедрены, и в связи с этим он принял решение покинуть пост, так как считает свою миссию выполненной.

Грузинские СМИ полагают, что новым премьером Грузии может стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

"Хочу выразить особую благодарность ему (Иванишвили - ред.) и каждому члену нашей политической команды за поддержку и доверие, которые я всегда чувствовал. Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить в ранге премьер-министра Грузии для защиты интересов нашей страны", - подчеркнул Бахтадзе.

По его словам, сегодня Грузии, как никогда, нужна полная консолидация.

"Я уверен, что только это является единственной формулой успеха. Еще раз большое спасибо всему грузинскому обществу! Я верю, что вместе мы сможем все! Пусть Господь благословит Грузию", - отметил Бахтадзе.

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года.