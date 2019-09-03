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Никакой кожи: TESLA представила полностью веганский интерьер

Никакой кожи: TESLA представила полностью веганский интерьер

Verge
В мире
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Активисты PETA умоляли Илона Маска сделать это в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Американская компания Tesla, производящая электромобили, объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль, сообщает Verge.

Tesla выполнила обещание, данное генеральным директором компании Илоном Маском на ежегодном собрании акционеров в этом году.

Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.

Напомним, в 2015-м активисты-акционеры выступили с предложением, чтобы к 2019 году Tesla перестала использовать кожу животного происхождения в интерьерах своих электромобилей.

Хотя акционеры отклонили это предложение, Tesla все же начала внедрять в свои модели больше веганских элементов интерьера.

Компания начала с предложения сидений без кожи в качестве опции. 

Теги:
экология, веган, Tesla, Илон Маск, автомобилисты, автомобиль, автомобили



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