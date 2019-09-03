Никакой кожи: TESLA представила полностью веганский интерьер

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Американская компания Tesla, производящая электромобили, объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль, сообщает Verge.
Tesla выполнила обещание, данное генеральным директором компании Илоном Маском на ежегодном собрании акционеров в этом году.
Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T— Tesla (@Tesla) 31 августа 2019 г.
Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.
Напомним, в 2015-м активисты-акционеры выступили с предложением, чтобы к 2019 году Tesla перестала использовать кожу животного происхождения в интерьерах своих электромобилей.
Хотя акционеры отклонили это предложение, Tesla все же начала внедрять в свои модели больше веганских элементов интерьера.
Компания начала с предложения сидений без кожи в качестве опции.