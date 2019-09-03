Никакой кожи: TESLA представила полностью веганский интерьер

Активисты PETA умоляли Илона Маска сделать это в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Американская компания Tesla, производящая электромобили, объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль, сообщает Verge.

Tesla выполнила обещание, данное генеральным директором компании Илоном Маском на ежегодном собрании акционеров в этом году.

Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T — Tesla (@Tesla) 31 августа 2019 г.

Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.

Напомним, в 2015-м активисты-акционеры выступили с предложением, чтобы к 2019 году Tesla перестала использовать кожу животного происхождения в интерьерах своих электромобилей.

Хотя акционеры отклонили это предложение, Tesla все же начала внедрять в свои модели больше веганских элементов интерьера.

Компания начала с предложения сидений без кожи в качестве опции.