Узбекские и таджикские военные уничтожат "террористов" в Намангане

В учениях также примут участие военнослужащие из России, Казахстана, Китая, Пакистана, Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В рамках командных учений "Центр-2019" 16-21 сентября в Намангане пройдут широкомасштабных военные учения, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

В учениях примут участие военнослужащие из России, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Первый этап совместных учений Узбекистана и Таджикистана пройдет на полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области. В течение пяти дней около 200 военных из Таджикистана и представители оборонных ведомств Узбекистана проведут совместные занятия.

В ходе учений планируется уничтожение условных террористов на различных локациях. Совместные наработки, полученные в ходе выполнения поставленных задач, планируется применить на втором этапе учений "Центр-2019", который пройдет на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.

Напоминаем, год назад военные Узбекистана и Таджикистана провели совместные учения в центре "Чоррух-Дайрон" и полигоне "Нурафшон" в Таджикистане.