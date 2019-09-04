Узбекские и таджикские военные уничтожат "террористов" в Намангане

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В рамках командных учений "Центр-2019" 16-21 сентября в Намангане пройдут широкомасштабных военные учения, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.
В учениях примут участие военнослужащие из России, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Первый этап совместных учений Узбекистана и Таджикистана пройдет на полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области. В течение пяти дней около 200 военных из Таджикистана и представители оборонных ведомств Узбекистана проведут совместные занятия.
Напоминаем, год назад военные Узбекистана и Таджикистана провели совместные учения в центре "Чоррух-Дайрон" и полигоне "Нурафшон" в Таджикистане.