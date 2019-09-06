Суд освободил Кокорина и Мамаева

Алексеевский суд постановил досрочно освободить Кокорина и Мамаева из колонии.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении прошло в выездном формате прямо на территории исправительной колонии №4.

Помимо футболистов, об УДО просил также младший брат Кокорина Кирилл.

Ранее суд дал Кокорину полтора года лишения свободы, а Мамаеву - год и 5 месяцев.

Напомним, две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.