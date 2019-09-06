Принесет ли мир Афганистану договор США с талибами — мнения экспертов

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Условия так называемого соглашения, которое США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) недавно согласовали в Дохе, в значительной степени не изменят военные или политические условия в Афганистане, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее сообщалось, что США и талибы согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов.
В понедельник глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней.
Затянувшийся конфликт
Это заявление он сделал после девяти раундов переговоров между США и "Талибаном", которые начались почти год назад. Рамочная договоренность, достигнутая ранее в этом году, предполагала вывод всех иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии от "Талибана", что движение не будет принимать у себя террористов.
Ряд экспертов полагает, что недавно объявленное соглашение нельзя назвать прорывом.
"Сам по себе вывод пяти тысяч американских военных ничего не изменит на месте в Афганистане в ближайшей перспективе", - заявил РИА Новости профессор военного колледжа армии США Крис Мэйсон.
По словам Мэйсона, учитывая, что "Талибан" не делает различия между ЦРУ, УНБ и их военизированными подразделениями и обычными войсками, предложенный вывод войск должен рассматриваться либо как первый шаг, либо как мера по "выстраиванию доверия". Он добавил, что в настоящее время повстанцы продолжат укреплять свои позиции на разных фронтах.
"Талибы намерены восстановить полный политический контроль над Афганистаном, и нет никаких шансов, что они интегрируются в существующий политический порядок, который они считают еретическим и нелегитимным. Они медленно, шаг за шагом захватывают контроль над сельскими районами Афганистана, где проживает не менее 80% афганского населения. В этом соглашении нет прекращения огня, насколько я понимаю", - пояснил Мейсон.
"Эксперты в целом согласны с тем, что талибы теперь контролируют около 50% территории и населения Афганистана, и это, естественно, подавит явку избирателей. Фактически, у нынешнего афганского правительства сегодня не больше народной поддержки или легитимности, чем у правительства Южного Вьетнама в 1970 году, - сказал Мейсон.
Чтобы представить ситуацию в стратегической перспективе, профессор сравнил численность войск США, а также союзных и афганских правительственных войск с ситуацией в Южном Вьетнаме, который был территориально в четыре раза меньше Афганистана. На пике активности США во Вьетнаме у американцев было 535 тысяч человек в стране, у их союзников было еще 50 тысяч, а у правительства Южного Вьетнама - 1,6 миллиона человек.
Он отметил, что Афганская национальная армия насчитывает 80 тысяч человек, полиция – 70 тысяч, плюс различные контролируемые правительством ополченцы - около 50 тысяч человек, что в общей сложности составляет около 200 тысяч человек
"Что касается вооруженных людей, сражающихся за правительство, то сегодня в Афганистане находится примерно 12% вооруженных сил от числа военных, контролировавшихся правительством Южного Вьетнама, - опять же, учитывая, что размер территории, которую нужно защищать, в четыре раза больше. Поэтому с точки зрения военного анализа трудно понять, каким образом возможный военный исход в Афганистане будет лучше по сравнению с исходом в Южном Вьетнаме ", - заключил Мейсон.
Вечное присутствие США
Бывший президент США Барак Обама оставил около 8,4 тысячи военнослужащих в Афганистане, прежде чем покинуть свой пост почти три года назад. При этом в 2017 году Пентагон, согласно новому методу подсчета, сообщил, что в регионе было фактически 11 тысяч человек. Позднее, в 2017 году, Трамп санкционировал развертывание еще примерно трех тысяч военнослужащих. Таким образом, общее количество в настоящее время достигло 14 тысяч военнослужащих.
Некоторые эксперты обвиняли Трампа в том, что он называет это соглашение мирным, оставляя при этом в регионе всего на несколько тысяч военнослужащих меньше, чем было до его прихода к власти.
Профессор по международным отношениям Университета Питтсбурга Майкл Бреннер отметил тот факт, что в декабре 2014 года на церемонии в Белом доме Обама официально объявил о завершении войны в Афганистане, а Трамп, в свою очередь, в ходе своей предвыборной кампании 2016 года заявил, что он выведет войска Соединенных Штатов из страны. При этом, по словам профессора, сейчас ситуация такая, какая есть, и эта последняя сделка с талибами не приближает США к поставленной цели.
"Последний проект соглашения, подготовленный в Катаре, на самом деле ничему не способствует. США не предложили графика сокращения численности войск. Они выступают за сохранение 8,5 тысячи военнослужащих в стране", - заявил Бреннер.
Он также отметил, что соглашение не учитывает большого числа наемников, которыми руководят частные подрядчики, и тысяч служащих спецподразделений ЦРУ, все еще находящихся в Афганистане.
"Все, что сделала администрация Трампа - повторила официальное обещание относительно "Аль-Каиды", которое США впервые дали десятки лет назад", - добавил Бреннер.