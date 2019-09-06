Принесет ли мир Афганистану договор США с талибами — мнения экспертов

Опрошенные РИА Новости эксперты скептически относятся к договоренностям Вашингтона с представителями движения "Талибан". По их мнению, на общую ситуацию в Афганистане это никак не отразится.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Условия так называемого соглашения, которое США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) недавно согласовали в Дохе, в значительной степени не изменят военные или политические условия в Афганистане, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее сообщалось, что США и талибы согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов.

На этом фоне конфликт в стране усилился. Десять человек погибли и еще 42 пострадали в результате взрыва машины в Кабуле в четверг, днем спустя после того, как афганские ВВС ликвидировали 26 боевиков "Талибана" авиаударами в городе Газни.

В понедельник глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней.

Затянувшийся конфликт

Это заявление он сделал после девяти раундов переговоров между США и "Талибаном", которые начались почти год назад. Рамочная договоренность, достигнутая ранее в этом году, предполагала вывод всех иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии от "Талибана", что движение не будет принимать у себя террористов.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил телеканалу FOX News, что "разведка" США всегда будет присутствовать в Афганистане. По данным газеты New York Times, советники Белого дома рассматривают возможность расширить присутствие ЦРУ в стране, чтобы заполнить пробелы от частичного вывода войск.

Ряд экспертов полагает, что недавно объявленное соглашение нельзя назвать прорывом.

"Сам по себе вывод пяти тысяч американских военных ничего не изменит на месте в Афганистане в ближайшей перспективе", - заявил РИА Новости профессор военного колледжа армии США Крис Мэйсон.

По словам Мэйсона, учитывая, что "Талибан" не делает различия между ЦРУ, УНБ и их военизированными подразделениями и обычными войсками, предложенный вывод войск должен рассматриваться либо как первый шаг, либо как мера по "выстраиванию доверия". Он добавил, что в настоящее время повстанцы продолжат укреплять свои позиции на разных фронтах.

"Талибы намерены восстановить полный политический контроль над Афганистаном, и нет никаких шансов, что они интегрируются в существующий политический порядок, который они считают еретическим и нелегитимным. Они медленно, шаг за шагом захватывают контроль над сельскими районами Афганистана, где проживает не менее 80% афганского населения. В этом соглашении нет прекращения огня, насколько я понимаю", - пояснил Мейсон.

По поводу президентских выборов в Афганистане, назначенных на конец сентября, он добавил, что, даже если они пройдут, это будет похоже на "перестановку лежаков на Титанике". Профессор национальной безопасности отметил, что только треть афганцев, имеющих право голосовать, участвовали в предыдущих выборах, и нет никаких оснований полагать, что это изменится.

"Эксперты в целом согласны с тем, что талибы теперь контролируют около 50% территории и населения Афганистана, и это, естественно, подавит явку избирателей. Фактически, у нынешнего афганского правительства сегодня не больше народной поддержки или легитимности, чем у правительства Южного Вьетнама в 1970 году, - сказал Мейсон.

Чтобы представить ситуацию в стратегической перспективе, профессор сравнил численность войск США, а также союзных и афганских правительственных войск с ситуацией в Южном Вьетнаме, который был территориально в четыре раза меньше Афганистана. На пике активности США во Вьетнаме у американцев было 535 тысяч человек в стране, у их союзников было еще 50 тысяч, а у правительства Южного Вьетнама - 1,6 миллиона человек.

"После этого сокращения у нас (США - ред.) будет в Афганистане примерно один процент от общего числа военных во Вьетнаме, а у наших союзников - около двух процентов", - сказал Мейсон.

Он отметил, что Афганская национальная армия насчитывает 80 тысяч человек, полиция – 70 тысяч, плюс различные контролируемые правительством ополченцы - около 50 тысяч человек, что в общей сложности составляет около 200 тысяч человек

"Что касается вооруженных людей, сражающихся за правительство, то сегодня в Афганистане находится примерно 12% вооруженных сил от числа военных, контролировавшихся правительством Южного Вьетнама, - опять же, учитывая, что размер территории, которую нужно защищать, в четыре раза больше. Поэтому с точки зрения военного анализа трудно понять, каким образом возможный военный исход в Афганистане будет лучше по сравнению с исходом в Южном Вьетнаме ", - заключил Мейсон.

Вечное присутствие США

Бывший президент США Барак Обама оставил около 8,4 тысячи военнослужащих в Афганистане, прежде чем покинуть свой пост почти три года назад. При этом в 2017 году Пентагон, согласно новому методу подсчета, сообщил, что в регионе было фактически 11 тысяч человек. Позднее, в 2017 году, Трамп санкционировал развертывание еще примерно трех тысяч военнослужащих. Таким образом, общее количество в настоящее время достигло 14 тысяч военнослужащих.

Некоторые эксперты обвиняли Трампа в том, что он называет это соглашение мирным, оставляя при этом в регионе всего на несколько тысяч военнослужащих меньше, чем было до его прихода к власти.

Профессор по международным отношениям Университета Питтсбурга Майкл Бреннер отметил тот факт, что в декабре 2014 года на церемонии в Белом доме Обама официально объявил о завершении войны в Афганистане, а Трамп, в свою очередь, в ходе своей предвыборной кампании 2016 года заявил, что он выведет войска Соединенных Штатов из страны. При этом, по словам профессора, сейчас ситуация такая, какая есть, и эта последняя сделка с талибами не приближает США к поставленной цели.

"Последний проект соглашения, подготовленный в Катаре, на самом деле ничему не способствует. США не предложили графика сокращения численности войск. Они выступают за сохранение 8,5 тысячи военнослужащих в стране", - заявил Бреннер.

Он также отметил, что соглашение не учитывает большого числа наемников, которыми руководят частные подрядчики, и тысяч служащих спецподразделений ЦРУ, все еще находящихся в Афганистане.

"Где и когда они будут говорить ... и о чем? Это все остается смутным. Будет ли прекращение огня? Нет. Таким образом, Афганистан останется раздробленным", - заявил профессор. По его словам, раздробленность страны обострится из-за того, что Исламское государство (ИГ, запрещено в РФ), конкурирующее с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), теперь также установило присутствие в Афганистане.

"Все, что сделала администрация Трампа - повторила официальное обещание относительно "Аль-Каиды", которое США впервые дали десятки лет назад", - добавил Бреннер.